Путин поручил АСИ работать над поддержкой семей

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив обсудил поддержку семей и молодежи в регионах, призвав работать над повышением рождаемости.

"Просил бы сегодня особо остановиться на опыте регионов — лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. Лучшие практики нужно распространять, включать в региональные программы повышения рождаемости", — сказал он.

Так, по словам президента, рекорд рождаемости демонстрирует российская Арктика. Глава государства поручил проанализировать опыт этих регионов, чтобы выяснить, как там достигают таких показателей. Он выразил уверенность, что агентство и дальше будет способствовать развитию страны.

"Я очень рассчитываю, что вы и дальше будете вносить значимый и заметный вклад в долгосрочное, устойчивое развитие регионов и муниципалитетов, а значит, всей страны", — подчеркнул Путин.

Представителей бизнеса он призвал призвал доводить до россиян информацию об успешных проектах по развитию регионов.

"В целом отечественный бизнес реализует немало социальных, экологических, технологических, других проектов", — отметил он.

В свою очередь, агентство должно оценить, как субъекты помогают предпринимателям в восстановлении объектов культуры. Как обратил внимание Путин, такой опыт поддержки у АСИ уже имеется, его нужно использовать, чтобы дать вторую жизнь старинным зданиям: создавать в них музеи, образовательные центры, галереи и гостиницы.

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив" была создана распоряжением правительства России в 2011 году. Путин возглавляет ее наблюдательный совет. Его сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению всех пяти национальных инициатив агентства — социальной, технологической, предпринимательской, кадровой и экологической.

С докладами выступили гендиректор агентства Светлана Чупшева , глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов , генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно, замгендиректора АСИ Георгий Белозеров, а также главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич.