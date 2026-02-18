Рейтинг@Mail.ru
22:44 18.02.2026
Путин поручил АСИ работать над поддержкой семей
Путин поручил АСИ работать над поддержкой семей
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив обсудил поддержку семей и молодежи в регионах, призвав работать над повышением рождаемости.
"Просил бы сегодня особо остановиться на опыте регионов — лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. Лучшие практики нужно распространять, включать в региональные программы повышения рождаемости", — сказал он.
Так, по словам президента, рекорд рождаемости демонстрирует российская Арктика. Глава государства поручил проанализировать опыт этих регионов, чтобы выяснить, как там достигают таких показателей. Он выразил уверенность, что агентство и дальше будет способствовать развитию страны.
"Я очень рассчитываю, что вы и дальше будете вносить значимый и заметный вклад в долгосрочное, устойчивое развитие регионов и муниципалитетов, а значит, всей страны", — подчеркнул Путин.
Представителей бизнеса он призвал призвал доводить до россиян информацию об успешных проектах по развитию регионов.
"В целом отечественный бизнес реализует немало социальных, экологических, технологических, других проектов", — отметил он.
В свою очередь, агентство должно оценить, как субъекты помогают предпринимателям в восстановлении объектов культуры. Как обратил внимание Путин, такой опыт поддержки у АСИ уже имеется, его нужно использовать, чтобы дать вторую жизнь старинным зданиям: создавать в них музеи, образовательные центры, галереи и гостиницы.
Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив" была создана распоряжением правительства России в 2011 году. Путин возглавляет ее наблюдательный совет. Его сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению всех пяти национальных инициатив агентства — социальной, технологической, предпринимательской, кадровой и экологической.
С докладами выступили гендиректор агентства Светлана Чупшева, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно, замгендиректора АСИ Георгий Белозеров, а также главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич.
Агентство поддерживает проекты, направленные на достижение национальных целей, системные изменения в таких сферах, как повышение качества жизни, экология и климат, образование и подготовка кадров, региональное и городское развитие, разработка новых технологий и поддержка бизнес-проектов.
