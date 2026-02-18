Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в Агентство стратегических инициатив - РИА Новости, 18.02.2026
22:31 18.02.2026 (обновлено: 22:33 18.02.2026)
Путин приехал в Агентство стратегических инициатив
Путин приехал в Агентство стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин приехал в Агентство стратегических инициатив, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Агентство стратегических инициатив, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства проведет заседание наблюдательного совета агентства, на котором обсудят все пять национальных инициатив АСИ - социальную, технологическую, предпринимательскую, кадровую и экологическую.
На заседании с докладами выступят гендиректор агентства Светлана Чупшева, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно, замгендиректора АСИ Георгий Белозеров, а также главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич.
Автономная некоммерческая организация (АСИ) была создана распоряжением правительства России в 2011 году. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Путин.
Агентство поддерживает проекты, направленные на достижение национальных целей, системные изменения в сфере повышения качества жизни, экологии и климата, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, разработки новых технологий и поддержки бизнес-проектов.
