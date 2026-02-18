Путин оценил отношения России и Кубы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отношения России и Кубы развиваются, в целом, в положительном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.

В этом году мы будем отмечать столетие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе", - сказал Путин.