Путин оценил отношения России и Кубы - РИА Новости, 18.02.2026
21:05 18.02.2026 (обновлено: 21:30 18.02.2026)
Путин оценил отношения России и Кубы
Отношения России и Кубы развиваются, в целом, в положительном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отношения России и Кубы развиваются, в целом, в положительном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается двусторонних отношений, они развиваются, в целом, по положительному треку... Уверен, сегодня будет возможность по всем этим вопросам подробно поговорить", - сказал Путин в ходе встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.
Путин передал наилучшие пожелания президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и генералу Раулю Кастро.
В этом году мы будем отмечать столетие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе", - сказал Путин.
Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин
