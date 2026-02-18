https://ria.ru/20260218/putin-2075317483.html
Путин оценил отношения России и Кубы
Путин оценил отношения России и Кубы - РИА Новости, 18.02.2026
Путин оценил отношения России и Кубы
Отношения России и Кубы развиваются, в целом, в положительном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:05:00+03:00
2026-02-18T21:05:00+03:00
2026-02-18T21:30:00+03:00
россия
куба
владимир путин
в мире
бруно родригес
мигель диас-канель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075314990_0:408:2914:2047_1920x0_80_0_0_16517cafa2e524189bc311ea5f5cb002.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075316630.html
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075314990_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_2ba1f78bf83e8f3ad80aef2e5c04e2e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, владимир путин, в мире, бруно родригес, мигель диас-канель
Россия, Куба, Владимир Путин, В мире, Бруно Родригес, Мигель Диас-Канель
Путин оценил отношения России и Кубы
Путин заявил, что отношения РФ и Кубы развиваются в положительном направлении