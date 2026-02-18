Рейтинг@Mail.ru
Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин
21:02 18.02.2026 (обновлено: 22:34 18.02.2026)
Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин
Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2026
Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин
Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей. РИА Новости, 18.02.2026
в мире
куба
россия
владимир путин
бруно родригес паррилья
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кубы
дмитрий медведев
куба
россия
в мире, куба, россия, владимир путин, бруно родригес паррилья, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кубы, дмитрий медведев, роснефть, игорь сечин, дмитрий чернышенко, энергетика, нефть, сергей лавров
В мире, Куба, Россия, Владимир Путин, Бруно Родригес Паррилья, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Кубы, Дмитрий Медведев, Роснефть, Игорь Сечин, Дмитрий Чернышенко, Энергетика, Нефть, Сергей Лавров
Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин

Путин: Россия считает топливную блокаду Кубы со стороны США неприемлемой

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей.
"Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного", — сказал он.
Как отметил глава российского государства, Москву и Гавану связывают особые отношения, сложившиеся исторически, при этом они развиваются в положительном направлении.
"Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ. Знаем, как сложно все эти десятилетия независимости Кубы приходилось кубинскому народу в борьбе за свое право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы", — подчеркнул Путин.
Родригес, со своей стороны, поблагодарил российское руководство за солидарность в ситуации с ужесточением энергетической блокады острова.

Страна переживает топливный кризис, обострившийся после указа президента США Дональда Трампа от 29 января. Как сообщал посол России в Гаване Виктор Коронелли, Россия намерена продолжать поставлять нефть на Кубу. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. По его словам, Москва обсуждает с кубинскими партнерами варианты ее разрешения и оказания помощи.

Глава МИД Кубы прибыл в Москву с визитом во главе кубинской делегации. Во встрече в Кремле приняли участие глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее в среду Лавров на встрече с кубинским коллегой заявил, что Россия призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Москва также отвергает обвинения в том, что сотрудничество с республикой представляет угрозу для Штатов, добавил он.
В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который также встретился с Родригесом, заявил, что Куба остается стратегически важным союзником России в Латинской Америке и Карибском бассейне.
В миреКубаРоссияВладимир ПутинБруно Родригес ПаррильяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД КубыДмитрий МедведевРоснефтьИгорь СечинДмитрий ЧернышенкоЭнергетикаНефтьСергей Лавров
 
 
