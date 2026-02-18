Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей.
"Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного", — сказал он.
Как отметил глава российского государства, Москву и Гавану связывают особые отношения, сложившиеся исторически, при этом они развиваются в положительном направлении.
"Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ. Знаем, как сложно все эти десятилетия независимости Кубы приходилось кубинскому народу в борьбе за свое право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы", — подчеркнул Путин.
Родригес, со своей стороны, поблагодарил российское руководство за солидарность в ситуации с ужесточением энергетической блокады острова.
Страна переживает топливный кризис, обострившийся после указа президента США Дональда Трампа от 29 января. Как сообщал посол России в Гаване Виктор Коронелли, Россия намерена продолжать поставлять нефть на Кубу. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. По его словам, Москва обсуждает с кубинскими партнерами варианты ее разрешения и оказания помощи.
Глава МИД Кубы прибыл в Москву с визитом во главе кубинской делегации. Во встрече в Кремле приняли участие глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который также встретился с Родригесом, заявил, что Куба остается стратегически важным союзником России в Латинской Америке и Карибском бассейне.
