Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых медицинских объектов

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Смоленской области и Донецкой Народной Республике.

Видеоконференция с регионами состоялась в рамках совещания главы государства с членами правительства, главной темой которого стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. В этот день были запущены и несколько новых объектов здравоохранения в разных регионах страны.

"Сегодня у нас на связи ряд регионов, в которых, как и во многих других наших субъектах федерации, за последнее время, за последние годы были реализованы значимые проекты в области здравоохранения. Так, новые медицинские объекты построены в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях Смоленской области и Донецкой Народной Республике", - сказал Путин

Президент поблагодарил за работу всех, кто принимал участие в создании новых медучреждений, а их коллективам пожелал успехов. Он отметил, что такие современные и хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкодиспансеры, диагностические лаборатории значимы для повышения качества жизни граждан.

В частности, в Донецке на базе республиканской клинической больницы была открыта современная микробиологическая лаборатория.

Смоленске завершилось строительство областного клинического онкологического диспансера. Этот объект объединит онкологическую службу региона, расширит возможности оперативного лечения и позволит оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. Медучреждение оснастили современной техникой – это более 570 единиц медицинского оборудования, включая МРТ и КТ-аппараты, ангиограф, эндовидеоскопический комплекс.

В Кисловодской городской больнице на Ставрополье построен новый четырехэтажный корпус с операционным блоком, приемным отделением и реанимацией. Он соединен с главным зданием больницы надземным и подземным переходами. Открытие нового корпуса позволит оказывать высокотехнологичную медпомощь по хирургическим и профильным направлениям, проводить экстренную помощь при острых нарушениях мозгового кровообращения и инфарктах миокарда, а также телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.

Новая поликлиника открывается в поселке Трудовое Приморского края. Новое медучреждение, которое является структурным подразделением Владивостокской поликлиники №9, рассчитано на штат из 64 сотрудников. В поликлинике организована как первичная медико-санитарная, так и первичная специализированная помощь. Прием пациентов будут осуществлять амбулаторно и в условиях дневного стационара.