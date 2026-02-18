Рейтинг@Mail.ru
Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых медицинских объектов - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/putin-2075307512.html
Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых медицинских объектов
Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых медицинских объектов - РИА Новости, 18.02.2026
Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых медицинских объектов
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:41:00+03:00
2026-02-18T20:41:00+03:00
приморский край
смоленская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297232_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_621421de5859f3c91383b10e646afd57.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075289342.html
https://ria.ru/20260218/putin-2075306521.html
https://ria.ru/20260218/putin-2075302822.html
приморский край
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297232_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_89a93c38988d07479aad3f5318484e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, смоленская область, россия, владимир путин
Приморский край, Смоленская область, Россия, Владимир Путин
Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых медицинских объектов

Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в регионах России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Смоленской области и Донецкой Народной Республике.
Видеоконференция с регионами состоялась в рамках совещания главы государства с членами правительства, главной темой которого стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. В этот день были запущены и несколько новых объектов здравоохранения в разных регионах страны.
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Вчера, 18:39
"Сегодня у нас на связи ряд регионов, в которых, как и во многих других наших субъектах федерации, за последнее время, за последние годы были реализованы значимые проекты в области здравоохранения. Так, новые медицинские объекты построены в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Смоленской области и Донецкой Народной Республике", - сказал Путин.
Президент поблагодарил за работу всех, кто принимал участие в создании новых медучреждений, а их коллективам пожелал успехов. Он отметил, что такие современные и хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкодиспансеры, диагностические лаборатории значимы для повышения качества жизни граждан.
В частности, в Донецке на базе республиканской клинической больницы была открыта современная микробиологическая лаборатория.
В Смоленске завершилось строительство областного клинического онкологического диспансера. Этот объект объединит онкологическую службу региона, расширит возможности оперативного лечения и позволит оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. Медучреждение оснастили современной техникой – это более 570 единиц медицинского оборудования, включая МРТ и КТ-аппараты, ангиограф, эндовидеоскопический комплекс.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин назвал главный показатель работы властей
Вчера, 20:37
В Кисловодской городской больнице на Ставрополье построен новый четырехэтажный корпус с операционным блоком, приемным отделением и реанимацией. Он соединен с главным зданием больницы надземным и подземным переходами. Открытие нового корпуса позволит оказывать высокотехнологичную медпомощь по хирургическим и профильным направлениям, проводить экстренную помощь при острых нарушениях мозгового кровообращения и инфарктах миокарда, а также телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.
Новая поликлиника открывается в поселке Трудовое Приморского края. Новое медучреждение, которое является структурным подразделением Владивостокской поликлиники №9, рассчитано на штат из 64 сотрудников. В поликлинике организована как первичная медико-санитарная, так и первичная специализированная помощь. Прием пациентов будут осуществлять амбулаторно и в условиях дневного стационара.
Новая детская поликлиника появилась и в станице Павловская Краснодарского края. Медучреждение создано на базе Павловской центральной районной больницы. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и штат из 65 сотрудников, к медучреждению прикреплено более 10 тысяч человек. В новой поликлинике будут работать консультативно-диагностическое, физиотерапевтическое и профилактическое отделения, отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, эндоскопический и рентгенологический кабинеты.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин оценил решение властей ДНР построить микробиологическую лабораторию
Вчера, 20:06
 
Приморский крайСмоленская областьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала