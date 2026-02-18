Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал главный показатель работы властей - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/putin-2075306521.html
Путин назвал главный показатель работы властей
Путин назвал главный показатель работы властей - РИА Новости, 18.02.2026
Путин назвал главный показатель работы властей
Президент РФ Владимир Путин назвал удовлетворенность граждан самым главным показателем работы властей. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:37:00+03:00
2026-02-18T20:37:00+03:00
россия
владимир путин
общество
политика
здравоохранение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297680_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_c0b4b30502e2293e6ec2552ed1977516.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075289342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297680_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d6615dfd820297160aa294a2f645021c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, политика, здравоохранение
Россия, Владимир Путин, Общество, Политика, Здравоохранение
Путин назвал главный показатель работы властей

Путин назвал удовлетворенность граждан самым главным показателем работы властей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал удовлетворенность граждан самым главным показателем работы властей.
«
"Но самое-то главное - удовлетворенность граждан. Вот мы же с вами из этого исходим: это самый главный показатель. Граждане чувствуют, что что-то изменилось к лучшему - значит, все мы работаем в нужном направлении, нет, ну, значит, нужно посмотреть, чего не получается", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России в режиме видеоконференции.
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Вчера, 18:39
 
РоссияВладимир ПутинОбществоПолитикаЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала