20:36 18.02.2026
Путин потребовал, чтобы социальные выплаты производились своевременно
Социальные выплаты в России должны производиться своевременно, все для этого есть, главное не нарушать дисциплину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
Путин потребовал, чтобы социальные выплаты производились своевременно

Путин заявил, что социальные выплаты должны производиться своевременно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Социальные выплаты в России должны производиться своевременно, все для этого есть, главное не нарушать дисциплину, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Социальные выплаты, чтобы все здесь шло своевременно. Все у нас для этого есть, главное здесь не нарушать соответствующую дисциплину", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
