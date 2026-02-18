https://ria.ru/20260218/putin-2075306242.html
Путин потребовал, чтобы социальные выплаты производились своевременно
Путин потребовал, чтобы социальные выплаты производились своевременно
Социальные выплаты в России должны производиться своевременно, все для этого есть, главное не нарушать дисциплину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
