Путин надеется на реализацию всех планов по социальной газификации
Президент РФ Владимир Путин надеется, что все планы по социальной газификации реализуют. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:25:00+03:00
