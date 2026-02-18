Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется на реализацию всех планов по социальной газификации - РИА Новости, 18.02.2026
20:25 18.02.2026
Путин надеется на реализацию всех планов по социальной газификации
Путин надеется на реализацию всех планов по социальной газификации - РИА Новости, 18.02.2026
Путин надеется на реализацию всех планов по социальной газификации
Президент РФ Владимир Путин надеется, что все планы по социальной газификации реализуют. РИА Новости, 18.02.2026
россия, владимир путин, александр новак, здравоохранение
Россия, Владимир Путин, Александр Новак, Здравоохранение
Путин надеется на реализацию всех планов по социальной газификации

Путин надеется, что все планы по социальной газификации в РФ будут реализованы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что все планы по социальной газификации реализуют.
В среду Путин провел совещание с членами правительства по вопросам здравоохранения. Также он принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в регионах России.
"Надо продолжать работу, это координировать с регионами - здесь тоже очень много совместных усилий должно быть предпринято, и скоординирована должна быть работа, вы об этом хорошо знаете. Надеюсь на то, что все наши планы, как вы только что сказали, будут реализованы", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру РФ Александру Новаку, который рассказал о социальной газификации.
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Вчера, 18:39
 
РоссияВладимир ПутинАлександр НовакЗдравоохранение
 
 
