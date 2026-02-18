Рейтинг@Mail.ru
18.02.2026
20:22 18.02.2026
Путин пообещал обсудить с Голиковой по телефону модернизацию поликлиник
Путин пообещал обсудить с Голиковой по телефону модернизацию поликлиник
Президент России Владимир Путин пообещал позвонить вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, чтобы обсудить модернизацию поликлиник. РИА Новости, 18.02.2026
2026
Новости
Путин пообещал обсудить с Голиковой по телефону модернизацию поликлиник

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал позвонить вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, чтобы обсудить модернизацию поликлиник.
Голикова в своем докладе президенту отметила, что в субъекты РФ планируется направить дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы к 2030 году полностью завершить модернизацию информационных систем здравоохранения. Она подчеркнула, что поставленные перед правительством по первичному звену задачи амбициозные.
«
"У меня вот просьба какая: не просто отметить наше сегодняшнее обсуждение, а посмотреть, что можно было бы сделать для того, чтобы ничего не забылось из того, чтобы мы сегодня обсуждаем. Оформить это, может быть, даже в виде каких-то поручений. Татьяна Алексеевна, посмотрите, пожалуйста, ладно? Потом мы с вами созвонимся", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
Россия Владимир Путин Татьяна Голикова Здравоохранение
 
 
