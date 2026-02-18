https://ria.ru/20260218/putin-2075304087.html
Путин позвонит Набиуллиной для обсуждения текущих вопросов
Путин позвонит Набиуллиной для обсуждения текущих вопросов - РИА Новости, 18.02.2026
Путин позвонит Набиуллиной для обсуждения текущих вопросов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что позвонит главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, чтобы обсудить текущие вопросы. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:19:00+03:00
2026-02-18T20:19:00+03:00
2026-02-18T20:19:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297680_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_c0b4b30502e2293e6ec2552ed1977516.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075289342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297680_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d6615dfd820297160aa294a2f645021c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин позвонит Набиуллиной для обсуждения текущих вопросов
Путин сообщил, что позвонит Набиуллиной, чтобы обсудить текущие вопросы