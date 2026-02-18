https://ria.ru/20260218/putin-2075303741.html
Путин поручил подумать над созданием цифрового профиля здоровья человека
Путин поручил подумать над созданием цифрового профиля здоровья человека - РИА Новости, 18.02.2026
Путин поручил подумать над созданием цифрового профиля здоровья человека
Президент РФ Владимир Путин попросил кабинет министров подумать над созданием цифрового профиля здоровья человека. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:16:00+03:00
2026-02-18T20:16:00+03:00
2026-02-18T20:16:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297232_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_621421de5859f3c91383b10e646afd57.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075289342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297232_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_89a93c38988d07479aad3f5318484e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подумать над созданием цифрового профиля здоровья человека
Путин поручил правительству подумать над созданием цифрового профиля здоровья