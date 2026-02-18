https://ria.ru/20260218/putin-2075303000.html
Путин призвал строить медобъекты так, чтоб до них можно было добраться
Путин призвал строить медобъекты так, чтоб до них можно было добраться
Мало построить объект здравоохранения, надо, чтобы до него можно было еще доехать и дойти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
