Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал строить медобъекты так, чтоб до них можно было добраться - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/putin-2075303000.html
Путин призвал строить медобъекты так, чтоб до них можно было добраться
Путин призвал строить медобъекты так, чтоб до них можно было добраться - РИА Новости, 18.02.2026
Путин призвал строить медобъекты так, чтоб до них можно было добраться
Мало построить объект здравоохранения, надо, чтобы до него можно было еще доехать и дойти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:09:00+03:00
2026-02-18T20:09:00+03:00
россия
владимир путин
правительство рф
здравоохранение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297680_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_c0b4b30502e2293e6ec2552ed1977516.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075289342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297680_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d6615dfd820297160aa294a2f645021c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, правительство рф, здравоохранение
Россия, Владимир Путин, Правительство РФ, Здравоохранение
Путин призвал строить медобъекты так, чтоб до них можно было добраться

Путин: мало построить медобъект, надо, чтобы до него можно было еще добраться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мало построить объект здравоохранения, надо, чтобы до него можно было еще доехать и дойти, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мало построить учреждение здравоохранения - нужно, чтобы доехать до него можно было, дойти. Это само по себе очевидные вещи. Нам нужно это синхронизировать, безусловно, с регионами", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Вчера, 18:39
 
РоссияВладимир ПутинПравительство РФЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала