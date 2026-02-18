Путин оценил решение властей ДНР построить микробиологическую лабораторию

Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохраненияПрезидент РФ Владимир Путин назвал правильным решение властей Донецкой Народной Республики построить микробиологическую лабораторию.
Глава ДНР Денис Пушилин на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции сообщил, что в среду в Донецке на базе республиканской клинической больницы была открыта современная микробиологическая лаборатория, которая позволяет закрыть важную часть задач, поставленных перед медицинской сферой Республики.
«
"Так же, как и в предыдущем случае, в случае с Краснодарским краем, здесь мы знаем, как формируется бюджет ДНР, с большой помощь со стороны федерального правительства, но как приоритеты расставить - это дело вашей команды, и то, что вы направили практически все целиком на решение вот этой задачи, на строительство (микробиологической - ред.) лаборатории, оснащение ее, это ваше решение. Я думаю, что абсолютно правильное, потому что это дает возможность сократить сроки диагностики инфекционных заболеваний, а значит, уйти либо по максимуму сократить неблагоприятные последствия, осложнения и так далее", - сказал глава государства на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ.
Путин попросил главу ДНР Дениса Пушилина и дальше выстраивать работу в таком ключе, прежде всего решая задачи социального характера.
"Вам за это большое спасибо", - заключил российский лидер.