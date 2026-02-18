Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил решение властей ДНР построить микробиологическую лабораторию - РИА Новости, 18.02.2026
20:06 18.02.2026
Путин оценил решение властей ДНР построить микробиологическую лабораторию
Путин оценил решение властей ДНР построить микробиологическую лабораторию
донецкая народная республика
россия
донецк
владимир путин
денис пушилин
здравоохранение
донецкая народная республика, россия, донецк, владимир путин, денис пушилин, здравоохранение
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Владимир Путин, Денис Пушилин, Здравоохранение
Путин оценил решение властей ДНР построить микробиологическую лабораторию

Путин назвал правильным решение построить в ДНР микробиологическую лабораторию

Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохраненияПрезидент РФ Владимир Путин назвал правильным решение властей Донецкой Народной Республики построить микробиологическую лабораторию.
Глава ДНР Денис Пушилин на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции сообщил, что в среду в Донецке на базе республиканской клинической больницы была открыта современная микробиологическая лаборатория, которая позволяет закрыть важную часть задач, поставленных перед медицинской сферой Республики.
«
"Так же, как и в предыдущем случае, в случае с Краснодарским краем, здесь мы знаем, как формируется бюджет ДНР, с большой помощь со стороны федерального правительства, но как приоритеты расставить - это дело вашей команды, и то, что вы направили практически все целиком на решение вот этой задачи, на строительство (микробиологической - ред.) лаборатории, оснащение ее, это ваше решение. Я думаю, что абсолютно правильное, потому что это дает возможность сократить сроки диагностики инфекционных заболеваний, а значит, уйти либо по максимуму сократить неблагоприятные последствия, осложнения и так далее", - сказал глава государства на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ.
Путин попросил главу ДНР Дениса Пушилина и дальше выстраивать работу в таком ключе, прежде всего решая задачи социального характера.
"Вам за это большое спасибо", - заключил российский лидер.
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкВладимир ПутинДенис ПушилинЗдравоохранение
 
 
