20:02 18.02.2026 (обновлено: 20:14 18.02.2026)
Путин поручил продолжать работу по социальной газификации
Работу в рамках социальной газификации в России надо продолжать, действуя вместе с регионами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
россия, владимир путин, здравоохранение, общество
Россия, Владимир Путин, Здравоохранение, Общество
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Работу в рамках социальной газификации в России надо продолжать, действуя вместе с регионами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надо продолжать работу, координировать с регионами - здесь тоже очень много совместных усилий должно быть предпринято, и скоординирована должна быть работа", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России, говоря о социальной газификации в РФ.
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Вчера, 18:39
 
РоссияВладимир ПутинЗдравоохранениеОбщество
 
 
