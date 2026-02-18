Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил правительство за работу по модернизации здравоохранения
19:56 18.02.2026
Путин поблагодарил правительство за работу по модернизации здравоохранения
Путин поблагодарил правительство за работу по модернизации здравоохранения - РИА Новости, 18.02.2026
Путин поблагодарил правительство за работу по модернизации здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил кабмин за работу по модернизации первичного звена здравоохранения в РФ, отметив, что многое удалось сделать. РИА Новости, 18.02.2026
россия, владимир путин, правительство рф, здравоохранение
Россия, Владимир Путин, Правительство РФ, Здравоохранение
Путин поблагодарил правительство за работу по модернизации здравоохранения

Путин поблагодарил правительство за работу по модернизации здравоохранения в РФ

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил кабмин за работу по модернизации первичного звена здравоохранения в РФ, отметив, что многое удалось сделать.
«
"Вот, конечно, за эти годы многое сделано, и я хочу поблагодарить всех, кто работал, и напряженно работал, по реализации этих наших планов", - сказал Путин на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Вчера, 18:39
 
Россия Владимир Путин Правительство РФ Здравоохранение
 
 
