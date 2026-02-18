https://ria.ru/20260218/putin-2075300395.html
Путин поблагодарил правительство за работу по модернизации здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил кабмин за работу по модернизации первичного звена здравоохранения в РФ, отметив, что многое удалось сделать. РИА Новости, 18.02.2026
