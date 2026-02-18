Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал тиражировать самые лучшие практики в здравоохранении - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 18.02.2026 (обновлено: 19:59 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/putin-2075299853.html
Путин призвал тиражировать самые лучшие практики в здравоохранении
Путин призвал тиражировать самые лучшие практики в здравоохранении - РИА Новости, 18.02.2026
Путин призвал тиражировать самые лучшие практики в здравоохранении
Нужно тиражировать лучшие практики в здравоохранении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:50:00+03:00
2026-02-18T19:59:00+03:00
владимир путин
здравоохранение
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297680_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_c0b4b30502e2293e6ec2552ed1977516.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075289342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297680_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d6615dfd820297160aa294a2f645021c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, здравоохранение, россия
Владимир Путин, Здравоохранение, Россия
Путин призвал тиражировать самые лучшие практики в здравоохранении

Путин заявил о необходимости тиражирования лучших практик в здравоохранении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нужно тиражировать лучшие практики в здравоохранении, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Надо в целом посмотреть внимательно на то, что сделано… Хотел бы внимание коллег обратить на то, что нам нужно, безусловно, тиражировать самые лучшие практики", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
Путин отметил, что надо обратить внимание на опыт Москвы в вопросах здравоохранения и положительные примеры в других регионах.
"Надо посмотреть на положительные практики в целом и сделать все для того, чтобы их тиражировать", - добавил президент.
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Вчера, 18:39
 
Владимир ПутинЗдравоохранениеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала