Путин назвал Кожемяко хозяйственным человеком - РИА Новости, 18.02.2026
19:42 18.02.2026
Путин назвал Кожемяко хозяйственным человеком
Путин назвал Кожемяко хозяйственным человеком
Президент России Владимир Путин назвал губернатора Приморского края Олега Кожемяко хозяйственным человеком. РИА Новости, 18.02.2026
россия, приморский край, владимир путин, олег кожемяко
Россия, Приморский край, Владимир Путин, Олег Кожемяко
Путин назвал Кожемяко хозяйственным человеком

Путин назвал губернатора Приморья Кожемяко хозяйственным человеком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал губернатора Приморского края Олега Кожемяко хозяйственным человеком.
Кожемяко поблагодарил главу государства за программу, которую реализовали при содействии Минздрава РФ. Он отметил, что программа позволила за пять лет отремонтировать и реконструировать более 150 медучреждений в регионе, а также построить пять новых. Губернатор добавил, что в регионе строятся еще семь поликлиник.
"Вы - человек хозяйственный", - сказал Путин главе региона в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России в режиме видеоконференции.
Встреча Путина с губернатором Приморского края Кожемяко - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин и Кожемяко обсудили туристические проекты в Приморье
5 сентября 2025, 10:43
 
