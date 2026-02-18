https://ria.ru/20260218/putin-2075297481.html
Путин поручил облагородить территорию у новой поликлиники в Приморье
Путин поручил облагородить территорию у новой поликлиники в Приморье - РИА Новости, 18.02.2026
Путин поручил облагородить территорию у новой поликлиники в Приморье
Президент РФ Владимир Путин призвал региональные власти облагородить территорию у новой поликлиники в поселке Трудовое Приморского края. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:25:00+03:00
2026-02-18T19:25:00+03:00
2026-02-18T19:25:00+03:00
россия
приморский край
владимир путин
олег кожемяко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075296819_0:310:2949:1969_1920x0_80_0_0_63c0bdf198294dcc14d42d77db37a32d.jpg
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075296819_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_1026ee36b38928c727020292f813c254.jpg
