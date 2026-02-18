Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил облагородить территорию у новой поликлиники в Приморье - РИА Новости, 18.02.2026
19:25 18.02.2026
Путин поручил облагородить территорию у новой поликлиники в Приморье
Путин поручил облагородить территорию у новой поликлиники в Приморье - РИА Новости, 18.02.2026
Путин поручил облагородить территорию у новой поликлиники в Приморье
Президент РФ Владимир Путин призвал региональные власти облагородить территорию у новой поликлиники в поселке Трудовое Приморского края. РИА Новости, 18.02.2026
россия
приморский край
владимир путин
олег кожемяко
россия
приморский край
россия, приморский край, владимир путин, олег кожемяко
Россия, Приморский край, Владимир Путин, Олег Кожемяко
Путин поручил облагородить территорию у новой поликлиники в Приморье

Путин призвал облагородить территорию у новой поликлиники в приморском поселке

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал региональные власти облагородить территорию у новой поликлиники в поселке Трудовое Приморского края.
В среду в режиме видеоконференции президент России участвует в открытии ряда медучреждений в регионах России, включая Приморский край.
«
"Край вложил почти 50% в финансирование этого объекта (поликлиники в поселке Трудовое - ред.), надо прилегающие территории привести в порядок… Так, чтобы посещение было не только полезным, но и приятным для людей", - сказал Путин в ходе видеоконференции, обращаясь к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.
РоссияПриморский крайВладимир ПутинОлег Кожемяко
 
 
