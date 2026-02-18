Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 18.02.2026 (обновлено: 19:19 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/putin-2075294578.html
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине - РИА Новости, 18.02.2026
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине
Президент России Владимир Путин похвалил правительство Москвы за возможность подключения регионов к платформе с цифровыми сервисами в здравоохранении. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:07:00+03:00
2026-02-18T19:19:00+03:00
технологии
россия
москва
владимир путин
здравоохранение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_1b627ad5112fcb94909256f79e42f998.jpg
https://ria.ru/20250610/putin-2022038859.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90c4836b79ac54804f4e852cccffcf2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, владимир путин, здравоохранение
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Здравоохранение
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине

Путин похвалил Москву за подключение регионов к цифровым сервисам в медицине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил правительство Москвы за возможность подключения регионов к платформе с цифровыми сервисами в здравоохранении.
Президент подчеркнул, что Москва как один из регионов-лидеров в области цифровых технологий уже внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранение.
«
"Благодарю коллег из правительства Москвы за возможность подключения регионов к данной платформе", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что сервисами пользуются медорганизации в большинстве субъектов страны.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин похвалил московскую программу модернизации медицины
10 июня 2025, 15:40
 
ТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала