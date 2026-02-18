https://ria.ru/20260218/putin-2075294578.html
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине - РИА Новости, 18.02.2026
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине
Президент России Владимир Путин похвалил правительство Москвы за возможность подключения регионов к платформе с цифровыми сервисами в здравоохранении. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:07:00+03:00
2026-02-18T19:07:00+03:00
2026-02-18T19:19:00+03:00
технологии
россия
москва
владимир путин
здравоохранение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_1b627ad5112fcb94909256f79e42f998.jpg
https://ria.ru/20250610/putin-2022038859.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90c4836b79ac54804f4e852cccffcf2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, владимир путин, здравоохранение
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Здравоохранение
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине
Путин похвалил Москву за подключение регионов к цифровым сервисам в медицине