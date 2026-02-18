Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал совещание с правительством - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/putin-2075290733.html
Путин собрал совещание с правительством
Путин собрал совещание с правительством - РИА Новости, 18.02.2026
Путин собрал совещание с правительством
Президент России Владимир Путин собрал членов правительства на совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:45:00+03:00
2026-02-18T18:45:00+03:00
россия
владимир путин
здравоохранение
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075290601.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, здравоохранение, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Здравоохранение, Правительство РФ
Путин собрал совещание с правительством

Путин собрал членов правительства на совещание по здравоохранению

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал членов правительства на совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
Встреча проходит в формате видеоконференции. Тема модернизации первичного звена стала основной в повестке, но помимо этого участники рассмотрят и ряд текущих вопросов.
Глава государства регулярно проводит совещания с кабинетом министров. Предыдущая такая встреча состоялась 21 января и также проходила в режиме видео-конференц-связи. Это было первое в 2026 году совещание Путина с правительством.
Тогда основной темой обсуждения стали вопросы, поднимавшиеся гражданами во время прямой линии с президентом РФ в декабре 2025 года. Кроме того, участники обсуждали некоторые текущие вопросы - ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов, работу энергетической инфраструктуры и ЖКХ в регионах страны в зимний период.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин призвал активнее внедрять цифровые технологии в медицине
Вчера, 18:43
 
РоссияВладимир ПутинЗдравоохранениеПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала