Путин собрал совещание с правительством

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал членов правительства на совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.

Встреча проходит в формате видеоконференции. Тема модернизации первичного звена стала основной в повестке, но помимо этого участники рассмотрят и ряд текущих вопросов.