Путин собрал совещание с правительством

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал членов правительства на совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
Встреча проходит в формате видеоконференции. Тема модернизации первичного звена стала основной в повестке, но помимо этого участники рассмотрят и ряд текущих вопросов.
Глава государства регулярно проводит совещания с кабинетом министров. Предыдущая такая встреча состоялась 21 января и также проходила в режиме видео-конференц-связи. Это было первое в 2026 году совещание Путина с правительством.
Тогда основной темой обсуждения стали вопросы, поднимавшиеся гражданами во время прямой линии с президентом РФ в декабре 2025 года. Кроме того, участники обсуждали некоторые текущие вопросы - ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов, работу энергетической инфраструктуры и ЖКХ в регионах страны в зимний период.