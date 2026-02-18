https://ria.ru/20260218/putin-2075290601.html
Президент России Владимир Путин призвал активнее внедрять цифровые технологии в медицине, что позволит снизить риск врачебных ошибок и повысить эффективность... РИА Новости, 18.02.2026
