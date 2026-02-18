https://ria.ru/20260218/putin-2075290342.html
Путин призвал учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре
Президент РФ Владимир Путин заявил, что при формировании планов развития городов необходимо учитывать потребности россиян в социальной инфраструктуре. РИА Новости, 18.02.2026
россия
