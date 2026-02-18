Рейтинг@Mail.ru
18:43 18.02.2026 (обновлено: 18:54 18.02.2026)
Путин призвал учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре
Путин призвал учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре
Президент РФ Владимир Путин заявил, что при формировании планов развития городов необходимо учитывать потребности россиян в социальной инфраструктуре. РИА Новости, 18.02.2026
Путин призвал учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре

Путин призвал учитывать потребности россиян в социальной инфраструктуре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что при формировании планов развития городов необходимо учитывать потребности россиян в социальной инфраструктуре.
"Особо отмечу, что при планировании комплексной застройки новых микрорайонов, при формировании планов развития городов и населенных пунктов, нужно обязательно учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре, в том числе в медицинских учреждениях. Исходя из этого, надо формировать градостроительную политику, соответствующим образом работать с бизнесом, со строительными компаниями, застройщиками", - сказал глава государства на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин пообещал совершенствовать оплату труда медработников
Вчера, 18:40
 
Владимир ПутинОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
