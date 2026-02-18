https://ria.ru/20260218/putin-2075290251.html
Путин: потенциал медучреждений первого звена будут и дальше наращивать
Путин: потенциал медучреждений первого звена будут и дальше наращивать - РИА Новости, 18.02.2026
Путин: потенциал медучреждений первого звена будут и дальше наращивать
Власти России будут и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
