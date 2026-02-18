Рейтинг@Mail.ru
18:42 18.02.2026 (обновлено: 18:50 18.02.2026)
Путин: потенциал медучреждений первого звена будут и дальше наращивать
Путин: потенциал медучреждений первого звена будут и дальше наращивать
Власти России будут и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
2026
Путин: потенциал медучреждений первого звена будут и дальше наращивать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власти России будут и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
"Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена всех уровней здравоохранения", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
