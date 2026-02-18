Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил финансирование модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 18.02.2026 (обновлено: 18:52 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/putin-2075290143.html
Путин оценил финансирование модернизации первичного звена здравоохранения
Путин оценил финансирование модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 18.02.2026
Путин оценил финансирование модернизации первичного звена здравоохранения
За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:42:00+03:00
2026-02-18T18:52:00+03:00
владимир путин
россия
здравоохранение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России
Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России, заявил Путин. Президент по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов. Главные тезисы: 🔹Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян. 🔹Призвал делать все, чтобы медики в России трудились в комфортных условиях, а граждане могли получить необходимую медпомощь. 🔹Пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России. 🔹Назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-02-18T18:42
true
PT1M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, здравоохранение, видео
Владимир Путин, Россия, Здравоохранение
Путин оценил финансирование модернизации первичного звена здравоохранения
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
2026-02-18T18:42
true
PT1M30S
Путин оценил финансирование модернизации первичного звена здравоохранения

Путин: на модернизацию первичного звена здравоохранения направлено 586 млрд руб

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"За пять лет на исполнение этого проекта (по модернизации первичного звена здравоохранения - ред.) направили весомые средства - 586,8 миллиарда рублей. Из них 485,4 миллиарда - это средства из федерального бюджета", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.
 
Владимир ПутинРоссияЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала