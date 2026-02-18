Путин оценил финансирование модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России
Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России, заявил Путин. Президент по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов. Главные тезисы: 🔹Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян. 🔹Призвал делать все, чтобы медики в России трудились в комфортных условиях, а граждане могли получить необходимую медпомощь. 🔹Пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России. 🔹Назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. 🔹 Подписаться на РИА Новости
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото