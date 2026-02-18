https://ria.ru/20260218/putin-2075290056.html
Путин назвал Москву лидером по внедрению технологий в медицине
Путин назвал Москву лидером по внедрению технологий в медицине
Президент РФ Владимир Путин назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. РИА Новости, 18.02.2026
Путин назвал Москву лидером по внедрению технологий в медицине
Путин назвал Москву лидером по внедрению цифровых технологий в медицине