Путин назвал Москву лидером по внедрению технологий в медицине
18:42 18.02.2026
Путин назвал Москву лидером по внедрению технологий в медицине
Путин назвал Москву лидером по внедрению технологий в медицине - РИА Новости, 18.02.2026
Путин назвал Москву лидером по внедрению технологий в медицине
Президент РФ Владимир Путин назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. РИА Новости, 18.02.2026
2026
Путин назвал Москву лидером по внедрению технологий в медицине

Путин назвал Москву лидером по внедрению цифровых технологий в медицине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПациентка в холле поликлиники
Пациентка в холле поликлиники. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине.
"Москва как один из регионов-лидеров в этой сфере уже внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении. Я помню, знакомился с этим. Значит, что принципиально: ее (платформы - ред.) сервисами пользуются медицинские организации в большинстве субъектов федерации", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России в режиме видеоконференции.
Собянин заявил, что московское здравоохранение находится на мировом уровне
3 декабря 2025, 18:43
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
