18:41 18.02.2026
Путин призвал улучшать качество и доступность медпомощи в России
Качество и доступность медицинской помощи должны улучшаться по всей РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
2026
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России
Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России, заявил Путин. Президент по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов. Главные тезисы: 🔹Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян. 🔹Призвал делать все, чтобы медики в России трудились в комфортных условиях, а граждане могли получить необходимую медпомощь. 🔹Пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России. 🔹Назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. 🔹 Подписаться на РИА Новости
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Качество и доступность медицинской помощи должны улучшаться по всей РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Вновь подчеркну: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей территории нашей большой страны", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
Пациентка в холле поликлиники - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин назвал Москву лидером по внедрению технологий в медицине
Россия Общество Владимир Путин
 
 
