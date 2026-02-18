Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
18:39 18.02.2026 (обновлено: 20:22 18.02.2026)
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения призвал делать все, чтобы медики трудились в... РИА Новости, 18.02.2026
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России

Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России, заявил Путин. Президент по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов. Главные тезисы: 🔹Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян. 🔹Призвал делать все, чтобы медики в России трудились в комфортных условиях, а граждане могли получить необходимую медпомощь. 🔹Пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России. 🔹Назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине.
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения

Путин поручил министрам работать над повышением качества и доступности медпомощи

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения призвал делать все, чтобы медики трудились в комфортных условиях, а россияне могли получить необходимую медпомощь.
"Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей территории нашей большой страны", — сказал он.
Новое инфекционное отделение городской больницы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В России в 2025 году построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов
Вчера, 19:03
Как рассказал президент, на исполнение проекта по модернизации за пять лет направили свыше 586 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что власти продолжат наращивать потенциал медучреждений.
"Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей", — отметил он.
При этом решение демографических задач и народосбережение — общенациональный приоритет на годы вперед, добавил глава государства. Так, помимо учета потребностей россиян в социальной инфраструктуре, нужно совершенствовать систему оплаты труда медработников, а кроме того — активнее внедрять цифровые технологии в медицине.
"Они позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и, что самое главное, точность постановки диагноза, в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения", — пояснил Путин.
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Ученые раскрыли, как каждый может продлить жизнь на несколько лет
17 февраля, 13:35
По его словам, лидером по этому показателю стала Москва, внедрившая передовую цифровую платформу в здравоохранении: ее сервисами пользуются медицинские организации в большинстве российских субъектов.
Второе в этом году совещание с правительством прошло в формате видеоконференции, во время него президент также по видеосвязи принял участие в открытии новых медицинских учреждений на Кубани, в Приморье, Смоленской области, Ставропольском крае и ДНР.
На предыдущей такой встрече в конце января Путин обсудил с главами министерств и ведомств ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов, а также работу энергетической инфраструктуры и ЖКХ в регионах в зимний период.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине
Вчера, 19:07
 
Россия Владимир Путин Здоровье - Общество Здоровье Здравоохранение Технологии Правительство РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
