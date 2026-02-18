Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения призвал делать все, чтобы медики трудились в комфортных условиях, а россияне могли получить необходимую медпомощь.

"Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей территории нашей большой страны", — сказал он.

Как рассказал президент, на исполнение проекта по модернизации за пять лет направили свыше 586 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что власти продолжат наращивать потенциал медучреждений.

"Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей", — отметил он.

При этом решение демографических задач и народосбережение — общенациональный приоритет на годы вперед, добавил глава государства. Так, помимо учета потребностей россиян в социальной инфраструктуре, нужно совершенствовать систему оплаты труда медработников, а кроме того — активнее внедрять цифровые технологии в медицине.

"Они позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и, что самое главное, точность постановки диагноза, в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения", — пояснил Путин

По его словам, лидером по этому показателю стала Москва, внедрившая передовую цифровую платформу в здравоохранении: ее сервисами пользуются медицинские организации в большинстве российских субъектов.

Второе в этом году совещание с правительством прошло в формате видеоконференции, во время него президент также по видеосвязи принял участие в открытии новых медицинских учреждений на Кубани, в Приморье, Смоленской области, Ставропольском крае и ДНР.