https://ria.ru/20260218/putin-2075289342.html
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения - РИА Новости, 18.02.2026
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения призвал делать все, чтобы медики трудились в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:39:00+03:00
2026-02-18T18:39:00+03:00
2026-02-18T20:22:00+03:00
россия
владимир путин
здоровье - общество
здоровье
здравоохранение
технологии
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075291465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92127f45a3c107d514581b8a5f68859b.jpg
https://ria.ru/20260218/murashko-2075293831.html
https://ria.ru/20260217/zhizn-2074944101.html
https://ria.ru/20260218/putin-2075294578.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075291465_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e094d3df74007e86b0f21dddc6897804.jpg
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России
Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России, заявил Путин. Президент по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов.
Главные тезисы:
🔹Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян.
🔹Призвал делать все, чтобы медики в России трудились в комфортных условиях, а граждане могли получить необходимую медпомощь.
🔹Пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России.
🔹Назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-02-18T18:39
true
PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, здоровье - общество, здоровье, здравоохранение, технологии, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Здоровье, Здравоохранение, Технологии, Правительство РФ
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
Путин поручил министрам работать над повышением качества и доступности медпомощи
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения призвал делать все, чтобы медики трудились в комфортных условиях, а россияне могли получить необходимую медпомощь.
"Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей территории нашей большой страны", — сказал он.
Как рассказал президент, на исполнение проекта по модернизации за пять лет направили свыше 586 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что власти продолжат наращивать потенциал медучреждений.
"Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей", — отметил он.
При этом решение демографических задач и народосбережение — общенациональный приоритет на годы вперед, добавил глава государства. Так, помимо учета потребностей россиян в социальной инфраструктуре, нужно совершенствовать систему оплаты труда медработников, а кроме того — активнее внедрять цифровые технологии в медицине.
"Они позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и, что самое главное, точность постановки диагноза, в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения", — пояснил Путин
.
По его словам, лидером по этому показателю стала Москва, внедрившая передовую цифровую платформу в здравоохранении: ее сервисами пользуются медицинские организации в большинстве российских субъектов.
Второе в этом году совещание с правительством прошло в формате видеоконференции, во время него президент также по видеосвязи принял участие в открытии новых медицинских учреждений на Кубани, в Приморье, Смоленской области, Ставропольском крае и ДНР.
На предыдущей такой встрече в конце января Путин обсудил с главами министерств и ведомств ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов, а также работу энергетической инфраструктуры и ЖКХ в регионах в зимний период.