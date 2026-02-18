Путин поприветствовал участников Международного фестиваля искусств в Сочи

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XIX зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи, отметив, что проект на протяжении многих лет вносит достойный вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Приветствую вас на XIX зимнем Международном фестивале искусств в Сочи. На протяжении многих лет этот яркий, успешный творческий проект, задуманный и воплощённый в жизнь Юрием Абрамовичем Башметом, вносит достойный вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, в популяризацию лучших произведений отечественного и мирового музыкального, театрального, хореографического искусства", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что форум славится своими содержательными образовательными, просветительскими инициативами.
Путин выразил уверенность, что этот фестиваль пройдёт в особой, одухотворённой атмосфере, станет настоящим праздником для сочинцев и гостей города, запомнится богатой, насыщенной программой и тёплым, дружеским общением.
"Желаю вам вдохновения, добрых, искренних эмоций и всего наилучшего", - заключил российский лидер.