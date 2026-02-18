Рейтинг@Mail.ru
15:09 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/putin-2075227945.html
Путин и президент Мадагаскара обсудят двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество в различных областях,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:09:00+03:00
2026-02-18T15:09:00+03:00
мадагаскар
владимир путин
россия
москва
мадагаскар
россия
москва
мадагаскар, владимир путин, россия, москва
Мадагаскар, Владимир Путин, Россия, Москва
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
Мадагаскар Владимир Путин Россия Москва
 
 
