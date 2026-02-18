https://ria.ru/20260218/putin-2075227945.html
Путин и президент Мадагаскара обсудят двустороннее сотрудничество
Путин и президент Мадагаскара обсудят двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество в различных областях
