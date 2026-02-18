Рейтинг@Mail.ru
15:07 18.02.2026 (обновлено: 15:11 18.02.2026)
Путин проведет переговоры с президентом Мадагаскара
Путин 19 февраля проведет в Москве переговоры с президентом Мадагаскара

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в столице проведет переговоры с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который будет в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом возрождения Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре
2 февраля, 10:58
 
МадагаскарМоскваРоссияВладимир Путин
 
 
