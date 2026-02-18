Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва с наступлением Шагаа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главе буддистов Республики Тыва Камбы-ламе Республики Тыва Гелонг Лодену Шерабу (Долаану Уржанай) с наступлением Шагаа отметил, что данный праздник вдохновляет человека на подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке и помощи.