Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва с наступлением Шагаа - РИА Новости, 18.02.2026
12:39 18.02.2026
Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва с наступлением Шагаа
Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва с наступлением Шагаа - РИА Новости, 18.02.2026
Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва с наступлением Шагаа
Президент России Владимир Путин в поздравлении главе буддистов Республики Тыва Камбы-ламе Республики Тыва Гелонг Лодену Шерабу (Долаану Уржанай) с наступлением... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:39:00+03:00
2026-02-18T12:39:00+03:00
республика тыва
россия
республика бурятия
владимир путин
республика тыва
россия
республика бурятия
республика тыва, россия, республика бурятия, владимир путин
Республика Тыва, Россия, Республика Бурятия, Владимир Путин
Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва с наступлением Шагаа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главе буддистов Республики Тыва Камбы-ламе Республики Тыва Гелонг Лодену Шерабу (Долаану Уржанай) с наступлением Шагаа отметил, что данный праздник вдохновляет человека на подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке и помощи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю Вас, возглавляемую Вами сангху и всех буддистов Республики Тыва с наступлением Шагаа – Нового года по лунному календарю. Один из главных буддийских религиозных праздников символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей искренней, светлой радостью, надеждой на добрые перемены. И конечно, древний Шагаа вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи", - говорится в послании.
Президент пожелал здоровья и успехов в делах и начинаниях.
Буддийский Новый год отмечается 18 февраля. Буддийский Новый год - Сагаалган или Цаган Сар, в переводе "Белый месяц" – один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. Для жителей Бурятии, Калмыкии, Тувы (праздник называется Шагаа) и в Забайкальском крае он является выходным днем.
