Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва с наступлением Шагаа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главе буддистов Республики Тыва Камбы-ламе Республики Тыва Гелонг Лодену Шерабу (Долаану Уржанай) с наступлением Шагаа отметил, что данный праздник вдохновляет человека на подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке и помощи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю Вас, возглавляемую Вами сангху и всех буддистов Республики Тыва с наступлением Шагаа – Нового года по лунному календарю. Один из главных буддийских религиозных праздников символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей искренней, светлой радостью, надеждой на добрые перемены. И конечно, древний Шагаа вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи", - говорится в послании.
Президент пожелал здоровья и успехов в делах и начинаниях.
Буддийский Новый год отмечается 18 февраля. Буддийский Новый год - Сагаалган или Цаган Сар, в переводе "Белый месяц" – один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. Для жителей Бурятии, Калмыкии, Тувы (праздник называется Шагаа) и в Забайкальском крае он является выходным днем.