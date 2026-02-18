Рейтинг@Mail.ru
По ходу переговоров в Женеве идут прямые доклады Путину, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 18.02.2026 (обновлено: 12:23 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/putin-2075164649.html
По ходу переговоров в Женеве идут прямые доклады Путину, заявил Песков
По ходу переговоров в Женеве идут прямые доклады Путину, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2026
По ходу переговоров в Женеве идут прямые доклады Путину, заявил Песков
По ходу переговоров в Женеве идут прямые доклады президенту РФ Владимиру Путину, но говорить о каких-то оценках рано, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:22:00+03:00
2026-02-18T12:23:00+03:00
переговоры по украине в женеве — 2026
россия
женева (город)
дмитрий песков
владимир путин
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260218/zakharova-2075114491.html
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры по украине в женеве — 2026, россия, женева (город), дмитрий песков, владимир путин, владимир мединский
Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Россия, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Мединский
По ходу переговоров в Женеве идут прямые доклады Путину, заявил Песков

Песков: Путину докладывают по ходу переговоров в Женеве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. По ходу переговоров в Женеве идут прямые доклады президенту РФ Владимиру Путину, но говорить о каких-то оценках рано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока рано об этом говорить, разумеется, идут прямые доклады президенту, но пока рано говорить о каких-то оценках", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, доложили ли президенту РФ о промежуточных итогах переговоров в Женеве.
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины проходит в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова прокомментировала переговоры в Женеве
Вчера, 08:15
 
Переговоры по Украине в Женеве — 2026РоссияЖенева (город)Дмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала