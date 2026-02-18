https://ria.ru/20260218/putin-2075127742.html
Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю
Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю - РИА Новости, 18.02.2026
Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю
Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева с праздником наступления Нового года по... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:08:00+03:00
2026-02-18T10:08:00+03:00
2026-02-18T10:08:00+03:00
религия
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260217/buddiyskie-2074742912.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю
Путин поздравил главу буддийской сангхи Дамбу Аюшеева с Новым годом
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева с праздником наступления Нового года по лунному календарю Сагаалганом, отметив, что этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи.
Праздник Сагаалган в 2026 году отмечается 18 февраля.
"Уважаемый Пандито Хамбо лама! Поздравляю Вас, возглавляемую Вами сангху и всех, кто исповедует буддизм, с наступлением Белого месяца – Нового года по лунному календарю... Этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте
Кремля.
Президент отметил, что один из главных буддийских религиозных праздников символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей искренней, светлой радостью, надеждой на добрые перемены.
"Желаю Вам здоровья и успехов в делах и начинаниях", - заключил Путин
.