Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева с праздником наступления Нового года по лунному календарю Сагаалганом, отметив, что этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи.