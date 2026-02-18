Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:08 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/putin-2075127742.html
Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю
Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю - РИА Новости, 18.02.2026
Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю
Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева с праздником наступления Нового года по... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:08:00+03:00
2026-02-18T10:08:00+03:00
религия
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260217/buddiyskie-2074742912.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю

Путин поздравил главу буддийской сангхи Дамбу Аюшеева с Новым годом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева с праздником наступления Нового года по лунному календарю Сагаалганом, отметив, что этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи.
Праздник Сагаалган в 2026 году отмечается 18 февраля.
"Уважаемый Пандито Хамбо лама! Поздравляю Вас, возглавляемую Вами сангху и всех, кто исповедует буддизм, с наступлением Белого месяца – Нового года по лунному календарю... Этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что один из главных буддийских религиозных праздников символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей искренней, светлой радостью, надеждой на добрые перемены.
"Желаю Вам здоровья и успехов в делах и начинаниях", - заключил Путин.
Церемония обряда очищения Дугжууба во дворе читинского дацана Дамба Брайбунлинг - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Это свершится при одном условии". Что буддийские монахи предрекли России
17 февраля, 08:00
 
РелигияРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала