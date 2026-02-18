Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 18.02.2026
00:10 18.02.2026
Путин проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения
Путин проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 18.02.2026
Путин проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства тему модернизации первичного звена здравоохранения и ряд текущих вопросов. РИА Новости, 18.02.2026
россия
ивановская область
владимир путин
михаил мурашко
станислав воскресенский
общество
россия
ивановская область
россия, ивановская область, владимир путин, михаил мурашко, станислав воскресенский, общество
Россия, Ивановская область, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Станислав Воскресенский, Общество
Путин проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения

Путин обсудит с правительством модернизацию первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства тему модернизации первичного звена здравоохранения и ряд текущих вопросов.
Глава государства проведет совещание с кабинетом министров в формате видеоконференции. Основными в повестке будут вопросы, связанные с ходом модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили ранее в Кремле.
Путин назвал вопросы здравоохранения ключевыми в социальной политике
Путин назвал вопросы здравоохранения ключевыми в социальной политике
10 февраля, 14:11
С докладами по этой теме выступят глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области, председатель комиссии "Продолжительная и активная жизнь" Госсовета РФ Станислав Воскресенский и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Помимо этого, участники рассмотрят и ряд текущих вопросов. Кроме того, в рамках совещания президент по видеосвязи примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в разных регионах России.
Голикова оценила ситуацию с кадрами в медицинских организациях
Голикова оценила ситуацию с кадрами в медицинских организациях
10 февраля, 14:47

Модернизация первичного звена

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в российских регионах была запущена в 2021 году. Второй этап программы стартовал в 2026 году.
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена продлится до 2030 года в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Соответствующее постановление подписал в середине января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Этот документ предусматривает для регионов требование в приоритетном порядке включать в региональные программы модернизации мероприятия, запланированные в опорных населенных пунктах.
Регионы страны продолжат получать финансирование на капремонт медучреждений, приобретение для них оборудования и автомобилей, монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.
Также в рамках развития первичного звена будут финансировать открытие сосудистых отделений и центров онкологической помощи, эту работу раньше вели в рамках других федеральных проектов.
В целом на развитие первичного звена здравоохранения до 2030 года в федеральном бюджете предусмотрено более 447 миллиардов рублей.
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
9 декабря 2025, 02:15
 
Россия, Ивановская область, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Станислав Воскресенский, Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
