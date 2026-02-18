Путин проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства тему модернизации первичного звена здравоохранения и ряд текущих вопросов.
Глава государства проведет совещание с кабинетом министров в формате видеоконференции. Основными в повестке будут вопросы, связанные с ходом модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили ранее в Кремле.
С докладами по этой теме выступят глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области, председатель комиссии "Продолжительная и активная жизнь" Госсовета РФ Станислав Воскресенский и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Помимо этого, участники рассмотрят и ряд текущих вопросов. Кроме того, в рамках совещания президент по видеосвязи примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в разных регионах России.
Модернизация первичного звена
Программа модернизации первичного звена здравоохранения в российских регионах была запущена в 2021 году. Второй этап программы стартовал в 2026 году.
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена продлится до 2030 года в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Соответствующее постановление подписал в середине января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Этот документ предусматривает для регионов требование в приоритетном порядке включать в региональные программы модернизации мероприятия, запланированные в опорных населенных пунктах.
Регионы страны продолжат получать финансирование на капремонт медучреждений, приобретение для них оборудования и автомобилей, монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.
Также в рамках развития первичного звена будут финансировать открытие сосудистых отделений и центров онкологической помощи, эту работу раньше вели в рамках других федеральных проектов.
В целом на развитие первичного звена здравоохранения до 2030 года в федеральном бюджете предусмотрено более 447 миллиардов рублей.
