Представитель Долиной рассказал, что мошенники взломали его "Госуслуги" - РИА Новости, 18.02.2026
23:44 18.02.2026
Представитель Долиной рассказал, что мошенники взломали его "Госуслуги"
Представитель Долиной рассказал, что мошенники взломали его "Госуслуги" - РИА Новости, 18.02.2026
Представитель Долиной рассказал, что мошенники взломали его "Госуслуги"
Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил в беседе с РИА Новости, что мошенники взломали его аккаунт на портале "Госуслуги". РИА Новости, 18.02.2026
россия
москва
лариса долина
сергей пудовкин
дело о квартире долиной
россия
москва
россия, москва, лариса долина, сергей пудовкин, дело о квартире долиной
Россия, Москва, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Дело о квартире Долиной
Представитель Долиной рассказал, что мошенники взломали его "Госуслуги"

РИА Новости: представитель Долиной Пудовкин сообщил о взломе его "Госуслуг"

Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил в беседе с РИА Новости, что мошенники взломали его аккаунт на портале "Госуслуги".
«
"У меня, например, сегодня взломали "Госуслуги". Просто мерзавцы", - сказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости выяснило, что заявку на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить" от имени народной артистки подали в России. Пудовкин в беседе с РИА Новости предположил, что заявителями могли быть мошенники.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, "вдохновившиеся" ситуацией.
Лариса Долина в программе Пусть говорят - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина сделала заявление о ситуации вокруг ее квартиры
5 декабря 2025, 11:12
 
РоссияМоскваЛариса ДолинаСергей ПудовкинДело о квартире Долиной
 
 
