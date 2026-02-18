Рейтинг@Mail.ru
Фрадков: Новые решения расширили возможности банков в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/psb-2075314729.html
Фрадков: Новые решения расширили возможности банков в борьбе с мошенниками
Фрадков: Новые решения расширили возможности банков в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 18.02.2026
Фрадков: Новые решения расширили возможности банков в борьбе с мошенниками
Снижение ущерба граждан от мошенничества минимум на 20% в течение года станет переломным моментом в борьбе с этим явлением в России, считает председатель ПСБ... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:53:00+03:00
2026-02-18T20:53:00+03:00
россия
петр фрадков
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024236447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74e3c59183d67620dde6d51106fd4e43.jpg
https://ria.ru/20260218/psb-2075287774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024236447_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_dfc98a316213efaad99adb3000970f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, петр фрадков, псб (банк псб)
Россия, Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ)
Фрадков: Новые решения расширили возможности банков в борьбе с мошенниками

Фрадков: нужно снизить ущерб от кибермошенников минимум на 20% на первом этапе

© Фото : Пресс-служба ПСБПредседатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава Банка ПСБ Петр Фрадков
Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава Банка ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава Банка ПСБ Петр Фрадков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Снижение ущерба граждан от мошенничества минимум на 20% в течение года станет переломным моментом в борьбе с этим явлением в России, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
В ходе выступления на пленарной дискуссии "Борьба с кибермошенничеством: на пути к общей цели" в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" Фрадков отметил, что уже сейчас сформированы предпосылки к достижению этого показателя.
"Мы поддерживаем сдержанный оптимизм в борьбе с кибермошенниками. Новые современные технические решения, регуляторная составляющая существенно расширили возможности банков для противодействия мошенничеству. Но самое важное – изменилось осознание населения. Люди, получая телефонный звонок, стали понимать всю серьезность рисков и оценивать, может ли звонок быть мошенническим. И это уже очень серьезный шаг вперед в борьбе с мошенничеством, который стал возможен благодаря программам по повышению финансовой грамотности, которые проводим мы, крупные банки, вместе с Банком России. Переломным моментом станет устойчивое снижение ущерба от мошеннических действий минимум на 20%", – приводятся в сообщении банка слова Фрадкова.
В свою очередь, в ходе сессии "Кибермошенничество. К барьеру" глава ПСБ уделил особое внимание вопросам повышения финансовой грамотности населения в воссоединенных субъектах России. Он пояснил, что люди в этих регионах были более уязвимы перед социнженерией и кибермошенниками, так как прежде не один год жили в условиях совершенно другого уровня развития банковской системы и осведомленности о передовых цифровых решениях. ПСБ ведет системную разъяснительную работу и видит положительную динамику в финансовой и информационной безопасности местных жителей, отметил Фрадков.
Как отмечается в сообщении с форума, на стенде ПСБ, который осмотрела, в том числе, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, демонстрируются методы проактивной кибербезопасности, благодаря которым в 2025 году ПСБ предотвратил хищение средств населения на сумму 2,8 миллиарда рублей, из них у клиентов в воссоединенных субъектах - на сумму 1,3 миллиарда рублей.
"Одним из таких инструментов стала онлайн-модель выявления номеров телефонов российских граждан, взятых в работу мошенническими колл-центрами. Эту модель, используя сведения киберразведки, разработали специалисты ПСБ. Полученные данные банк передает операторам связи для реализации соответствующих превентивных мероприятий с их стороны и использует для защиты своих клиентов", - пояснили в банке.
ПСБ и Группа Астра договорились о партнерстве в области кибербезопасности - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
ПСБ и "Группа Астра" договорились о партнерстве в области кибербезопасности
Вчера, 18:31
 
РоссияПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала