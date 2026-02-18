Фрадков: Новые решения расширили возможности банков в борьбе с мошенниками

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Снижение ущерба граждан от мошенничества минимум на 20% в течение года станет переломным моментом в борьбе с этим явлением в России, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.

В ходе выступления на пленарной дискуссии "Борьба с кибермошенничеством: на пути к общей цели" в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" Фрадков отметил, что уже сейчас сформированы предпосылки к достижению этого показателя.

"Мы поддерживаем сдержанный оптимизм в борьбе с кибермошенниками. Новые современные технические решения, регуляторная составляющая существенно расширили возможности банков для противодействия мошенничеству. Но самое важное – изменилось осознание населения. Люди, получая телефонный звонок, стали понимать всю серьезность рисков и оценивать, может ли звонок быть мошенническим. И это уже очень серьезный шаг вперед в борьбе с мошенничеством, который стал возможен благодаря программам по повышению финансовой грамотности, которые проводим мы, крупные банки, вместе с Банком России. Переломным моментом станет устойчивое снижение ущерба от мошеннических действий минимум на 20%", – приводятся в сообщении банка слова Фрадкова.

В свою очередь, в ходе сессии "Кибермошенничество. К барьеру" глава ПСБ уделил особое внимание вопросам повышения финансовой грамотности населения в воссоединенных субъектах России. Он пояснил, что люди в этих регионах были более уязвимы перед социнженерией и кибермошенниками, так как прежде не один год жили в условиях совершенно другого уровня развития банковской системы и осведомленности о передовых цифровых решениях. ПСБ ведет системную разъяснительную работу и видит положительную динамику в финансовой и информационной безопасности местных жителей, отметил Фрадков.

Как отмечается в сообщении с форума, на стенде ПСБ, который осмотрела, в том числе, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, демонстрируются методы проактивной кибербезопасности, благодаря которым в 2025 году ПСБ предотвратил хищение средств населения на сумму 2,8 миллиарда рублей, из них у клиентов в воссоединенных субъектах - на сумму 1,3 миллиарда рублей.