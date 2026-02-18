ПСБ и "Группа Астра" договорились о партнерстве в области кибербезопасности

© Фото : пресс-служба ПСБ ПСБ и "Группа Астра" договорились о партнерстве в области кибербезопасности

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ПСБ и "Группа Астра" подписали на полях Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" соглашение о стратегическом партнерстве в области информационной безопасности, ПСБ и "Группа Астра" подписали на полях Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" соглашение о стратегическом партнерстве в области информационной безопасности, сообщает банк.

Компании подтвердили намерение учредить совместное предприятие, ориентированное на системное повышение уровня информационной безопасности, и сформировать на его базе отраслевой центр профильных компетенций.

"Приоритетными направлениями совместного предприятия станут развертывание и эксплуатация единой сервисной платформы для централизованного предоставления ИБ-услуг, в том числе для дочерних структур банка. Параллельно планируется разработка и вывод на рынок линейки специализированных программно-аппаратных комплексов, а также целого спектра высокоэкспертных сервисов по обеспечению защиты критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

На первом этапе сотрудничества запланированы юридическое оформление организации, интеграция технологических активов и экспертных методологий для дальнейшего полномасштабного запуска услуг. На втором этапе специалисты займутся развитием и адаптацией решений для внешнего рынка, уделяя внимание потребностям заказчиков, имеющих стратегическое значение.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока информационной безопасности ПСБ Дмитрия Миклухо, создание совместного предприятия является логичным этапом реализации долгосрочной стратегии по формированию полноценного провайдера услуг в области информационной безопасности.

"Соглашение позволяет перейти к повышению уровня ИБ для всех компаний, входящих в периметр ПСБ, и дает возможность выстроить централизованную модель управления рисками на базе консолидированной экспертизы с ведущим ИТ-вендором. Такой подход обеспечит стандартизацию процессов, оптимизацию издержек и рост эффективности противодействия современным целевым угрозам. После отладки сервисной модели на внутренних задачах мы планируем предложить готовые решения внешним заказчикам, в первую очередь — нашим клиентам и партнерам, что соответствует долгосрочной стратегии развития и создает дополнительную ценность для бизнеса", — привели в банке его слова.