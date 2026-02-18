Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и "Группа Астра" договорились о партнерстве в области кибербезопасности - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/psb-2075287774.html
ПСБ и "Группа Астра" договорились о партнерстве в области кибербезопасности
ПСБ и "Группа Астра" договорились о партнерстве в области кибербезопасности - РИА Новости, 18.02.2026
ПСБ и "Группа Астра" договорились о партнерстве в области кибербезопасности
ПСБ и "Группа Астра" подписали на полях Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" соглашение о стратегическом партнерстве в области информационной... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:31:00+03:00
2026-02-18T18:31:00+03:00
псб (банк псб)
андрей климов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075285381_0:63:1206:741_1920x0_80_0_0_0360e7a50e09333ccea490e245d13730.jpg
https://ria.ru/20260128/psb-2070711372.html
https://ria.ru/20260213/psb--2074270511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075285381_67:0:1139:804_1920x0_80_0_0_5e428e77afc824812cddd71c2aec03a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), андрей климов
ПСБ (Банк ПСБ), Андрей Климов
ПСБ и "Группа Астра" договорились о партнерстве в области кибербезопасности

ПСБ создаст предприятие в области кибербезопасности с "Группой Астра"

© Фото : пресс-служба ПСБПСБ и "Группа Астра" договорились о партнерстве в области кибербезопасности
ПСБ и Группа Астра договорились о партнерстве в области кибербезопасности - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : пресс-служба ПСБ
ПСБ и "Группа Астра" договорились о партнерстве в области кибербезопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ПСБ и "Группа Астра" подписали на полях Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" соглашение о стратегическом партнерстве в области информационной безопасности, сообщает банк.
Компании подтвердили намерение учредить совместное предприятие, ориентированное на системное повышение уровня информационной безопасности, и сформировать на его базе отраслевой центр профильных компетенций.
Пачки с банкнотами - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Более 300 млрд рублей разместили жители новых регионов России в ПСБ
28 января, 10:45
"Приоритетными направлениями совместного предприятия станут развертывание и эксплуатация единой сервисной платформы для централизованного предоставления ИБ-услуг, в том числе для дочерних структур банка. Параллельно планируется разработка и вывод на рынок линейки специализированных программно-аппаратных комплексов, а также целого спектра высокоэкспертных сервисов по обеспечению защиты критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
На первом этапе сотрудничества запланированы юридическое оформление организации, интеграция технологических активов и экспертных методологий для дальнейшего полномасштабного запуска услуг. На втором этапе специалисты займутся развитием и адаптацией решений для внешнего рынка, уделяя внимание потребностям заказчиков, имеющих стратегическое значение.
По словам старшего вице-президента, руководителя блока информационной безопасности ПСБ Дмитрия Миклухо, создание совместного предприятия является логичным этапом реализации долгосрочной стратегии по формированию полноценного провайдера услуг в области информационной безопасности.
"Соглашение позволяет перейти к повышению уровня ИБ для всех компаний, входящих в периметр ПСБ, и дает возможность выстроить централизованную модель управления рисками на базе консолидированной экспертизы с ведущим ИТ-вендором. Такой подход обеспечит стандартизацию процессов, оптимизацию издержек и рост эффективности противодействия современным целевым угрозам. После отладки сервисной модели на внутренних задачах мы планируем предложить готовые решения внешним заказчикам, в первую очередь — нашим клиентам и партнерам, что соответствует долгосрочной стратегии развития и создает дополнительную ценность для бизнеса", — привели в банке его слова.
В свою очередь, заместитель генерального директора по продажам "Группы Астра" Андрей Климов указал, что в рамках соглашения с ПСБ планируется сформировать самодостаточную экосистему, способную задавать отраслевые стандарты киберустойчивости, стать драйвером для развития смежных направлений и укрепить позиции российских решений в высокотехнологичном сегменте.
ПСБ получил премию Банки года за лучшие электронные банковские гарантии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии
13 февраля, 18:48
 
ПСБ (Банк ПСБ)Андрей Климов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала