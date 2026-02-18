Рейтинг@Mail.ru
Пожар на Ильском НПЗ локализовали
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 18.02.2026 (обновлено: 21:41 18.02.2026)
Пожар на Ильском НПЗ локализовали
Пожар на Ильском НПЗ локализовали - РИА Новости, 18.02.2026
Пожар на Ильском НПЗ локализовали
Пожар на Ильском НПЗ в Северском районе Кубани локализован на 700 "квадратах" после атаки БПЛА в ночь на вторник, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вооруженные силы украины
украина
краснодарский край
украина
происшествия, краснодарский край, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Украина
Пожар на Ильском НПЗ локализовали

Пожар на Ильском НПЗ, возникший после атаки беспилотника, локализовали

Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/Telegram
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 фев – РИА Новости. Пожар на Ильском НПЗ в Северском районе Кубани локализован на 700 "квадратах" после атаки БПЛА в ночь на вторник, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«

"Спасатели локализовали возгорание на Ильском НПЗ в Северском районе. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 18 февраля в 19.57 огонь локализован на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Пожар на предприятии произошел в ночь на 17 февраля из-за атаки беспилотников. К ликвидации пожара привлечены 125 человек и 34 единицы техники.
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ
17 февраля, 08:27
