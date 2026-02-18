https://ria.ru/20260218/pozhar-2075321365.html
Пожар на Ильском НПЗ локализовали
Пожар на Ильском НПЗ локализовали - РИА Новости, 18.02.2026
Пожар на Ильском НПЗ локализовали
Пожар на Ильском НПЗ в Северском районе Кубани локализован на 700 "квадратах" после атаки БПЛА в ночь на вторник, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вооруженные силы украины
украина
краснодарский край
украина
Пожар на Ильском НПЗ локализовали
Пожар на Ильском НПЗ, возникший после атаки беспилотника, локализовали