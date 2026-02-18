https://ria.ru/20260218/pozhar-2075127933.html
На Кубани потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами
На Кубани потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами - РИА Новости, 18.02.2026
На Кубани потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами
Возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района на 1250 "квадратах", возникшее из-за атаки БПЛА в ночь на вторник, потушено, сообщили РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:08:00+03:00
2026-02-18T10:08:00+03:00
2026-02-18T10:11:00+03:00
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20260217/moskva-2074930880.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами
На Кубани потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами после атаки БПЛА