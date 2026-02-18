https://ria.ru/20260218/posolstvo-2075194432.html
Посольство России в Швеции потребовало встречи с задержанным россиянином
Посольство России в Швеции потребовало встречи с задержанным россиянином - РИА Новости, 18.02.2026
Посольство России в Швеции потребовало встречи с задержанным россиянином
Посольство России находится в контакте с россиянином, задержанным в Швеции по запросу США, добивается встречи с ним, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:42:00+03:00
2026-02-18T13:42:00+03:00
2026-02-18T13:48:00+03:00
в мире
россия
сша
швеция
сергей беляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20260216/shvetsiya-2074761045.html
россия
сша
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, швеция, сергей беляев
В мире, Россия, США, Швеция, Сергей Беляев
Посольство России в Швеции потребовало встречи с задержанным россиянином
Посол Беляев: Россия добивается встречи с задержанным в Швеции россиянином