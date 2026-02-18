Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Швеции потребовало встречи с задержанным россиянином
13:42 18.02.2026 (обновлено: 13:48 18.02.2026)
Посольство России в Швеции потребовало встречи с задержанным россиянином
Посольство России находится в контакте с россиянином, задержанным в Швеции по запросу США, добивается встречи с ним, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме... РИА Новости, 18.02.2026
в мире, россия, сша, швеция, сергей беляев
В мире, Россия, США, Швеция, Сергей Беляев
Посольство России в Швеции потребовало встречи с задержанным россиянином

Посол Беляев: Россия добивается встречи с задержанным в Швеции россиянином

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Посольство России находится в контакте с россиянином, задержанным в Швеции по запросу США, добивается встречи с ним, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
Телеканал TV4 ранее сообщил, что полиция безопасности Швеции (Säpo) по запросу США задержала гражданина России, находившегося в международном розыске по подозрению в якобы нарушении американских санкций, Вашингтон требует его экстрадиции.
"Мы находимся в контакте с задержанным россиянином и его родственниками, добиваемся от шведских властей встречи с ним наших консульских сотрудников. Оказание ему необходимого содействия у нас на приоритетном контроле", - сказал глава дипмиссии.
Шведские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Швеции сделали громкое заявление о войне с Россией
В миреРоссияСШАШвецияСергей Беляев
 
 
