Посольство России в Швеции потребовало встречи с задержанным россиянином

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Посольство России находится в контакте с россиянином, задержанным в Швеции по запросу США, добивается встречи с ним, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

"Мы находимся в контакте с задержанным россиянином и его родственниками, добиваемся от шведских властей встречи с ним наших консульских сотрудников. Оказание ему необходимого содействия у нас на приоритетном контроле", - сказал глава дипмиссии.