Захарова предложила Польше оплатить счета Марины Мнишек
Захарова предложила Польше оплатить счета Марины Мнишек - РИА Новости, 18.02.2026
Захарова предложила Польше оплатить счета Марины Мнишек
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о планах польских властей подать иск против России за "последствия советского...
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о планах польских властей подать иск против России за "последствия советского господства", заявила, что Польша еще не оплатила все счета жены Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек.
По информации газеты Financial Times, польские власти готовят иск против России о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
"Передайте им, что еще не все счета Марии Мнишек оплачены. Мы тут являемся еще и кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik
