11:46 18.02.2026 (обновлено: 13:12 18.02.2026)
Захарова предложила Польше оплатить счета Марины Мнишек
Захарова предложила Польше оплатить счета Марины Мнишек
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о планах польских властей подать иск против России за "последствия советского... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
польша
мария захарова
польша
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
В мире, Польша, Мария Захарова
Захарова предложила Польше оплатить счета Марины Мнишек

Захарова с иронией напомнила Польше о "неоплаченных счетах" Марины Мнишек

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о планах польских властей подать иск против России за "последствия советского господства", заявила, что Польша еще не оплатила все счета жены Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек.
По информации газеты Financial Times, польские власти готовят иск против России о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
"Передайте им, что еще не все счета Марии Мнишек оплачены. Мы тут являемся еще и кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Скоро убедятся". В Польше резко отреагировали на новость о России
17 февраля, 16:01
 
В миреПольшаМария Захарова
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
