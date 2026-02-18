МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о планах польских властей подать иск против России за "последствия советского господства", заявила, что Польша еще не оплатила все счета жены Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек.

По информации газеты Financial Times, польские власти готовят иск против России о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.