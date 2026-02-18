Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Польшу не рассчитывать на репарации от России - РИА Новости, 18.02.2026
09:30 18.02.2026
В Госдуме призвали Польшу не рассчитывать на репарации от России
Польши не стоит рассчитывать на получение мифических халявных репараций от России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса РИА Новости, 18.02.2026
В Госдуме призвали Польшу не рассчитывать на репарации от России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Польши не стоит рассчитывать на получение мифических халявных репараций от России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Газета Financial Times утверждает, что Польша готовит иск против РФ о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
Варшава - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом
02:45
"Ныне, чтобы выжить в условиях европейской конкуренции, Варшава цинично замышляет получить мифические халявные репарации от России. Но лучше им успокоиться. Лучшим консультантом по этим вопросам для поляков в России является Иван Сусанин. И "уби­райтесь ко всем чертям", как писал великий русский писатель Федор Достоевский в "Братьях Карамазовых", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, поляки, видимо, подзабыли, что проживают на землях, подаренным им Иосифом Сталиным после победы советского народа в Великой Отечественной войне, но зато оказались неспособны создать современную экономику, науку и культуру за 35 лет после распада СССР и прекращения безвозмездной советской помощи Варшаве.
"Москва построила в Польше авиазаводы, металлургические комбинаты, порты, стадионы, жилые комплексы, научные учреждения, давала кредиты, поставляла энергоносители, оборудование, создала миллионы рабочих мест, обучала студентов, одела, обула и вооружила войско польское", - напомнил депутат.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Ликвидируем их". В Польше разразился скандал из-за украинцев
