В Госдуме призвали Польшу не рассчитывать на репарации от России
Польши не стоит рассчитывать на получение мифических халявных репараций от России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса РИА Новости, 18.02.2026
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Польши не стоит рассчитывать на получение мифических халявных репараций от России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Газета Financial Times
утверждает, что Польша
готовит иск против РФ
о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва
не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
"Ныне, чтобы выжить в условиях европейской конкуренции, Варшава
цинично замышляет получить мифические халявные репарации от России. Но лучше им успокоиться. Лучшим консультантом по этим вопросам для поляков в России является Иван Сусанин
. И "убирайтесь ко всем чертям", как писал великий русский писатель Федор Достоевский
в "Братьях Карамазовых", - сказал РИА Новости Ивлев
.
По его словам, поляки, видимо, подзабыли, что проживают на землях, подаренным им Иосифом Сталиным
после победы советского народа в Великой Отечественной войне, но зато оказались неспособны создать современную экономику, науку и культуру за 35 лет после распада СССР и прекращения безвозмездной советской помощи Варшаве.
"Москва построила в Польше авиазаводы, металлургические комбинаты, порты, стадионы, жилые комплексы, научные учреждения, давала кредиты, поставляла энергоносители, оборудование, создала миллионы рабочих мест, обучала студентов, одела, обула и вооружила войско польское", - напомнил депутат.