В Приморье строят еще семь поликлиник, сообщил Кожемяко - РИА Новости, 18.02.2026
19:31 18.02.2026
В Приморье строят еще семь поликлиник, сообщил Кожемяко
Еще семь поликлиник строится в нескольких районах Приморского края, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко.
строительство, россия, приморский край, владимир путин, олег кожемяко
В Приморье строят еще семь поликлиник, сообщил Кожемяко

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Еще семь поликлиник строится в нескольких районах Приморского края, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко.
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения, в том числе поликлиники в поселке Трудовое.
"Сейчас в стадии строительства еще находятся семь поликлиник в различных районах нашего края, что позволит охватить более 180 тысяч населения", - сообщил Кожемяко во время открытия.
