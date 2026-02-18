https://ria.ru/20260218/polikliniki-2075298253.html
В Приморье строят еще семь поликлиник, сообщил Кожемяко
В Приморье строят еще семь поликлиник, сообщил Кожемяко - РИА Новости, 18.02.2026
В Приморье строят еще семь поликлиник, сообщил Кожемяко
Еще семь поликлиник строится в нескольких районах Приморского края, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 18.02.2026
строительство
россия
приморский край
владимир путин
олег кожемяко
россия
приморский край
строительство, россия, приморский край, владимир путин, олег кожемяко
Строительство, Россия, Приморский край, Владимир Путин, Олег Кожемяко
