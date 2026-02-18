В "ЛизаАлерт" рассказали, когда нужно заявлять в полицию о пропаже человека

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявлять в полицию о пропаже человека нужно как можно раньше, правило подачи заявления через трое суток - это миф, заявил РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.
"Нет никакого "правила трех суток"... Чем раньше человек подаст заявление в полицию - тем быстрее начнутся поиски. Трех суток - их не было, это просто какой-то миф из кино. У нас как бы в голове это отложилось, но правила такого нет", - сказал Чернов.
Координатор отряда подчеркнул, что подать заявление о пропаже может не только родственник пропавшего, а любой гражданин РФ. Сделать это можно либо пешим способом - прийти в опорный пункт, либо подать заявление по телефону 112.
"Мы не можем организовать поиск без заявления в полицию, потому что у нас договор с министерством внутренних дел о взаимодействий именно после подачи заявления. То есть это может быть полчаса, это может быть час после пропажи, два часа. Но чем быстрее будет заявление, тем быстрее мы приступим к поиску", - отметил собеседник агентства.
По его словам, с каждым днем вероятность найти человека живым снижается, многие совершают ошибку, когда не обращаются в службы спасения и начинают искать пропавшего своими силами.
"Зимой сейчас немножко проще - если человек ушел в лес, можно найти его по следам. Но когда родственники позже подают нам заявление и сами пытаются найти, они, как правило, ухудшают положение тем, что затаптывают все следы. И вот этот момент мы потом начинаем распутывать. А зимой это может привести к трагедии", - рассказал спасатель.
Он добавил, что обычно в случае пропажи детей, где бы то ни произошло - в городской или лесной среда, - поднимается резонанс. Все неравнодушные люди начинают писать в чатах, что пропал ребенок, и в итоге собирается огромная толпа тех, кто готов искать.