Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Женщины в России чаще мужчин в 2025 году путешествовали на поезде, этот вид транспорта входит в топ-5 по количеству платежей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.

"В 2025 году женщины чаще покупали железнодорожные билеты – на них пришлось 52% таких платежей, а на мужчин – 48%", - говорится в исследовании.

Согласно статистике кредитной организации, по популярности в зависимости от числа платежей по картам в 2025 году на первом месте общественный транспорт (автобус, метро, трамвай и прочее), далее идут: автомобиль, такси, ж/д, авиаперелеты.

Ж/д транспорт занял четвертую позицию рейтинга. Отмечается, что в 2025 году доля покупок билетов на поезд составила 2% в обозреваемой пятерке. А средний чек вырос до 9 826 рублей с 7 532 рублей годом ранее.

На третьем месте по количеству платежей - такси. Их доля составила 14% по итогам 2025 года. При этом средний чек на одну поездку в такси за 2025 год немного вырос до 582 рублей с 522 рублей годом ранее. "Женщины и мужчины с одинаковой активностью пользуются этими услугами. На каждого пришлось по 50% от числа таких платежей по картам банка в 2025 году", - отмечают аналитики.

На второй строчке рейтинга - поездки на автомобиле. Сюда, по данным банка, вошли траты на АЗС, покупки автошин, автозапчастей и аксессуаров, оплата услуг станций техобслуживания и прочее.

"По итогам 2025 года доля таких платежей в обозреваемой пятерке – 31%. Средняя сумма платежа за обслуживание авто в 2025 году выросла до 1 915 рублей с 1 836 рублей годом ранее. На мужчин здесь приходится 73% платежей, а на женщин 27%", - говорится в материалах.

Возглавили рейтинг по числу платежей – общественный транспорт. Его доля в 2025 году составила 52%. Средний чек за поездку общественным транспортом в 2025 году снизился до 111 рублей со 119 рублей годом ранее. "Кстати, женщины чаще, чем мужчины пользуются его услугами. В 2025 году на них пришлось 56% платежей, а на мужчин 44%", - уточняют аналитики.