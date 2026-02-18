https://ria.ru/20260218/pobeda-2075334900.html
"Победа" отменит часть рейсов из-за снегопада в Шереметьево
"Победа" отменит часть рейсов из-за снегопада в Шереметьево - РИА Новости, 18.02.2026
"Победа" отменит часть рейсов из-за снегопада в Шереметьево
Авиакомпания "Победа" перенесет или отменит часть рейсов из-за ограничений в аэропорту "Шереметьево" на фоне снегопада 19 февраля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:00:00+03:00
2026-02-18T23:00:00+03:00
2026-02-18T23:00:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
снегопад в москве
победа (авиакомпания)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg
https://ria.ru/20260215/snegopad-2074536487.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_0c8b04a9787bfdb31d8e629952eebb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), снегопад в москве, победа (авиакомпания)
Шереметьево (аэропорт), Снегопад в Москве, Победа (авиакомпания)
"Победа" отменит часть рейсов из-за снегопада в Шереметьево
«Победа» отменила часть рейсов в Шереметьево из-за снегопада