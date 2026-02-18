Рейтинг@Mail.ru
"Победа" отменит часть рейсов из-за снегопада в Шереметьево - РИА Новости, 18.02.2026
23:00 18.02.2026
"Победа" отменит часть рейсов из-за снегопада в Шереметьево
"Победа" отменит часть рейсов из-за снегопада в Шереметьево
Авиакомпания "Победа" перенесет или отменит часть рейсов из-за ограничений в аэропорту "Шереметьево" на фоне снегопада 19 февраля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.02.2026
2026
"Победа" отменит часть рейсов из-за снегопада в Шереметьево

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" перенесет или отменит часть рейсов из-за ограничений в аэропорту "Шереметьево" на фоне снегопада 19 февраля, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"В связи с вводом временных ограничений на количество взлётно-посадочных операций в аэропорту "Шереметьево" из-за неблагоприятных погодных условий, "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или отменены", — говорится в сообщении.
Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. В "Победе" порекомендовали пассажирам следить за статусом рейса, а также напомнили о сервисе вынужденного возврата авиабилетов и оперативных Telegram-чатах, где публикуется актуальная информация.
