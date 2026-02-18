Рейтинг@Mail.ru
18:29 18.02.2026 (обновлено: 18:33 18.02.2026)
В Петрозаводске три пешехода пострадали при столкновении двух иномарок
Две иномарки столкнулись в Петрозаводске в Республике Карелия, одну из них отбросило на тротуар, в результате пострадали три женщины-пешехода, а также пассажир, РИА Новости, 18.02.2026
© Фото : Полиция Карелии/TelegramДТП в Петрозаводске
ДТП в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Полиция Карелии/Telegram
ДТП в Петрозаводске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Две иномарки столкнулись в Петрозаводске в Республике Карелия, одну из них отбросило на тротуар, в результате пострадали три женщины-пешехода, а также пассажир, сообщила полиция региона.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, авария произошла в среду в 15.48 мск на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского в Петрозаводске. По предварительной информации, столкнулись автомобили Mazda и Skoda, после столкновения Mazda отбросило на тротуар, где находились пешеходы.
"Медицинская помощь понадобилась 44-летней пассажирке Skoda и трем женщинам-пешеходам в возрасте 48, 45 и 39 лет", – говорится в сообщении.
По факту ДТП организована проверка.
ПроисшествияПетрозаводскРеспублика КарелияАлександр НевскийSkoda AutoSkoda Octavia
 
 
