В Петрозаводске три пешехода пострадали при столкновении двух иномарок
РИА Новости, 18.02.2026
В Петрозаводске три пешехода пострадали при столкновении двух иномарок
Две иномарки столкнулись в Петрозаводске в Республике Карелия, одну из них отбросило на тротуар, в результате пострадали три женщины-пешехода, а также пассажир, РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:29:00+03:00
2026-02-18T18:29:00+03:00
2026-02-18T18:33:00+03:00
происшествия
петрозаводск
республика карелия
александр невский
skoda auto
skoda octavia
петрозаводск
республика карелия
происшествия, петрозаводск, республика карелия, александр невский, skoda auto, skoda octavia
Происшествия, Петрозаводск, Республика Карелия, Александр Невский, Skoda Auto, Skoda Octavia
В Петрозаводске три пешехода пострадали при столкновении двух иномарок
В Петрозаводске четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок