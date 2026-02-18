В Кремле оценили потенциал торгово-экономических отношений с США

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Торгово-экономические и инвестиционные отношения России и Соединенных Штатов могут быть действительно взаимовыгодными, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", — сказал он в комментарии РБК.
Ранее в Кремле отмечали, что вопросы торговли с Вашингтоном стоят на повестке дня, их обсуждают в рабочей группе. При этом на практике расширения сотрудничества вряд ли удастся достичь до урегулирования конфликта на Украине. Однако по мере достижения прогресса эти обсуждения могут перейти в практическую плоскость.
Во вторник и среду в Женеве состоялся третий раунд закрытых переговоров по мирному урегулированию с участием представителей России, США и Украины. Параллельно глава РФПИ Кирилл Дмитриев там же провел встречи с американцами по экономическому сотрудничеству. Мероприятия проходили в закрытом режиме, прессу на них не пускали. Комментариев о конкретных договоренностях стороны не давали.
Накануне журнал The Economist написал, что Штаты уже в значительной степени изучили сценарии возможной отмены санкций против России. Как утверждается, в преддверии прошлогоднего саммита Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом российскому Совету безопасности представили план "величайшей сделки" в обмен на снятие санкций. По данным издания, в документе среди прочего упоминаются ресурсы в Арктике и на Крайнем Севере, освоение которых принесло бы выгоду обеим сторонам.
Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. Тогда помимо готовности работать над завершением конфликта на Украине лидеры выразили заинтересованность в совместной работе по многим направлениям.