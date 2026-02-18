Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили потенциал торгово-экономических отношений с США - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 18.02.2026 (обновлено: 18:41 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/peskov-2075248399.html
В Кремле оценили потенциал торгово-экономических отношений с США
В Кремле оценили потенциал торгово-экономических отношений с США - РИА Новости, 18.02.2026
В Кремле оценили потенциал торгово-экономических отношений с США
Торгово-экономические и инвестиционные отношения России и Соединенных Штатов могут быть действительно взаимовыгодными, считает представитель Кремля Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:35:00+03:00
2026-02-18T18:41:00+03:00
сша
россия
экономика
дмитрий песков
инвестиции
российский фонд прямых инвестиций
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_629442aa6f6a66b8f0aedf8743450525.jpg
https://ria.ru/20260218/shtaty-2074801945.html
https://ria.ru/20260218/medinskiy-2075241013.html
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075205499.html
сша
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_ce392a41d8a81843623240e801cbad06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, экономика, дмитрий песков, инвестиции, российский фонд прямых инвестиций, в мире, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине, арктика
США, Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Инвестиции, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Арктика
В Кремле оценили потенциал торгово-экономических отношений с США

Песков: торгово-экономические отношения России с США могут быть взаимовыгодными

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Торгово-экономические и инвестиционные отношения России и Соединенных Штатов могут быть действительно взаимовыгодными, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.
«

"Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", — сказал он в комментарии РБК.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Штаты будут бить по России и Китаю через Иран
Вчера, 08:00
Ранее в Кремле отмечали, что вопросы торговли с Вашингтоном стоят на повестке дня, их обсуждают в рабочей группе. При этом на практике расширения сотрудничества вряд ли удастся достичь до урегулирования конфликта на Украине. Однако по мере достижения прогресса эти обсуждения могут перейти в практическую плоскость.
Во вторник и среду в Женеве состоялся третий раунд закрытых переговоров по мирному урегулированию с участием представителей России, США и Украины. Параллельно глава РФПИ Кирилл Дмитриев там же провел встречи с американцами по экономическому сотрудничеству. Мероприятия проходили в закрытом режиме, прессу на них не пускали. Комментариев о конкретных договоренностях стороны не давали.
Замглавы МИД России Михаил Галузин, помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский провел двухчасовые переговоры перед вылетом из Женевы
Вчера, 16:10
Накануне журнал The Economist написал, что Штаты уже в значительной степени изучили сценарии возможной отмены санкций против России. Как утверждается, в преддверии прошлогоднего саммита Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом российскому Совету безопасности представили план "величайшей сделки" в обмен на снятие санкций. По данным издания, в документе среди прочего упоминаются ресурсы в Арктике и на Крайнем Севере, освоение которых принесло бы выгоду обеим сторонам.
Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. Тогда помимо готовности работать над завершением конфликта на Украине лидеры выразили заинтересованность в совместной работе по многим направлениям.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 14:15
 
СШАРоссияЭкономикаДмитрий ПесковИнвестицииРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреВладимир ПутинДональд ТрампМирный план США по УкраинеАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала