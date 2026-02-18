В Кремле оценили потенциал торгово-экономических отношений с США

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Торгово-экономические и инвестиционные отношения России и Соединенных Штатов могут быть действительно взаимовыгодными, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", — сказал он в комментарии РБК .

Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. Тогда помимо готовности работать над завершением конфликта на Украине лидеры выразили заинтересованность в совместной работе по многим направлениям.