Песков подтвердил заинтересованность России в возобновлении торговли с США
Песков подтвердил заинтересованность России в возобновлении торговли с США
Россия сохраняет заинтересованность в возобновлении торгово-экономических отношений с США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
Песков подтвердил заинтересованность России в возобновлении торговли с США
