Песков не ответил на вопрос об обсуждении темы встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, обсуждалась ли на переговорах по Украине в Женеве возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.