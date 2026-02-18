Рейтинг@Mail.ru
Песков не ответил на вопрос об обсуждении темы встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.02.2026
12:43 18.02.2026
Песков не ответил на вопрос об обсуждении темы встречи Путина и Зеленского
Песков не ответил на вопрос об обсуждении темы встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.02.2026
Песков не ответил на вопрос об обсуждении темы встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, обсуждалась ли на переговорах по Украине в Женеве возможность встречи президента... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:43:00+03:00
2026-02-18T12:43:00+03:00
Песков не ответил на вопрос об обсуждении темы встречи Путина и Зеленского

Песков не ответил на вопрос об обсуждении возможной встречи Путина и Зеленского

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, обсуждалась ли на переговорах по Украине в Женеве возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
По данным издания Axios, Зеленский якобы поручил поднять на переговорах в Женеве вопрос о своей встрече с Путиным.
"Переговоры идут, второй день. Если будет какая-то информация, то ей с вами поделится наш главный переговорщик в Женеве Владимир Мединский. Сейчас пока о том, что обсуждалось, нам вряд ли следует говорить, нужно дождаться завершения этого раунда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли поднималась тема встречи Путина с Зеленским на переговорах в Женеве.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков подтвердил позицию Путина по встрече с Зеленским
12 февраля, 13:21
 
