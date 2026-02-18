https://ria.ru/20260218/peskov-2075169577.html
Песков не ответил на вопрос об обсуждении темы встречи Путина и Зеленского
Песков не ответил на вопрос об обсуждении темы встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.02.2026
Песков не ответил на вопрос об обсуждении темы встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, обсуждалась ли на переговорах по Украине в Женеве возможность встречи президента... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:43:00+03:00
2026-02-18T12:43:00+03:00
2026-02-18T12:43:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
переговоры по украине в женеве — 2026
женева (город)
россия
украина
Песков не ответил на вопрос об обсуждении темы встречи Путина и Зеленского
